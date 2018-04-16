Логотип для фонда

Логотипы и ЗнакиЗакрыт16 заявок154 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно разработать логотип в синей/голубой гамме для благотворительного фонда исследования рака.

6 лет назад
cvetkoova
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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