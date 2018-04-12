Разработка логотипа и элементов фирменного стиля

На основе ТЗ предложить несколько рабочих вариантов логотипа компании ( за основу берем старый логотип)

После утверждения варианта логотипа, также нужно предложить свои вариации на тему: шрифт, цвет, элементы фирменного стиля.

В итоге нужен готовый лого и элементы фирменного стиля в кривых. ( желательно AI)

Требуется специалист, готовый оперативно вносить изменения и работать до утверждения окончательного варианта (все изменения, естественно, в рамках ТЗ)

Стоимость: 5000 руб.