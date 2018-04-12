Разработка логотипа и элементов фирменного стиля

$80
Логотипы и ЗнакиЗакрыт29 заявок316 просмотров
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На основе ТЗ предложить несколько рабочих вариантов логотипа компании ( за основу берем старый логотип)

После утверждения варианта логотипа, также нужно предложить свои вариации на тему:  шрифт, цвет, элементы фирменного стиля.

В итоге нужен готовый лого и элементы фирменного стиля в кривых. ( желательно AI)

Требуется специалист, готовый оперативно вносить изменения  и работать до утверждения окончательного варианта (все изменения, естественно,  в рамках ТЗ)

Стоимость: 5000 руб.

6 лет назад
lidewest
Лилия 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
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