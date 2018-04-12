Создание логотипа

Требуется разработка логотипа для маленькой юридической фирмы. Требования: 1. Используется на веб-сайте и должен соответствовать по цветовой гаммме. 2. Используется на официальных документах фирмы - конверты, листы, визитки и т.д. 3. Монохром/2 цвета. 4. Короткий срок выполнения. 5. Предпочтительный способ оплаты ...
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Необходимо создать логотип для образовательного центра
В основе логотипа располагается тигр с книгой в зубах,все подробности в сообщениях
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