Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен35 заявок272 просмотра
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Добрый день. Нужен логотип для дистрибьюторской компании, занимающейся оптовыми продажами авто товаров 

Название компании Kent Auto Distribution/

6 лет назад
kent_auto
42 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alex-blek
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$10
4 дня
Хочу выразить огромную благодарность Александру за проделанную им работу. Я остался очень доволен сотрудничеством. Александр четко определил мои потребности и ход моей мысли, предложил черновые варианты в разных стилях и направлениях из которых вскоре получился шедевр. Относительно сроков, обратной связи все было на человеческом уровне, что и понравилось мне, в работе с Александром. Категорически рекомендую :) !!!
Лучший заказчик! Понятное ТЗ, правки в рамка проекта! Оплата в срок! Хочу сказать спасибо огромное! Работал с удовольствием!
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