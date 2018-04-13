Логотип для компании торгующей стальными трубами

Задача Необходимо разработать Brand Book для бренда электроники. Автомобильная электроника. Логотип должен быть простой, но в то же время уникальный. Логотип будет наноситься на товар, коробки и т.д. В Brand book должно входить: - лого - патерн - шрифты - цвета бренда - ...