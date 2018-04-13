Логотип для компании торгующей стальными трубами

Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок190 просмотров
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Необходим логотип для новой компании, которая будет торговать стальными трубами. Название ТРУБHЫЙ ПOТOК.

Логотип должен быть современный и простой, на белом.прозрачном фоне.

Без предоплаты.

6 лет назад
akj82
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
aj_man
34 годаУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$30
3 дня
С Александром приятно работать - всегда на связи, проявил терпение к задержкам. Рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством с Андреем! Задача была поставлена предельно ясно, с наглядными примерами. Оплата проведена в полном объеме сразу по окончанию выполненной работы. Однозначно рекомендую Андрея как добропорядочного заказчика!
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