Логотип для компании торгующей стальными трубами

Нужно создать логотип для строительной компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим логотип для новой компании, которая будет торговать стальными трубами. Название ТРУБHЫЙ ПOТOК.
Логотип должен быть современный и простой, на белом.прозрачном фоне.
Без предоплаты.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача Необходимо разработать Brand Book для бренда электроники. Автомобильная электроника. Логотип должен быть простой, но в то же время уникальный. Логотип будет наноситься на товар, коробки и т.д. В Brand book должно входить: - лого - патерн - шрифты - цвета бренда - ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $12
Нужно сделать логотип для IT компании, детали в личку. Оставляйте в заявке примеры ваших логотиповЛоготипы и Знаки15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать фирменный, стильный и креативный логотип Названия компании: Ключники Направление деятельности: премиум консьерж-сервис по приёму делегаций в трех локациях: Санкт-Петербург, Петергоф, Царское Село - в связи с этим необходимо разработать лого с возможность заменять место оказания ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $17
Необходимо разработать логотип компании "Радуга" агентствопо организации праздников. Вид деятельности - проведение праздников для детей (иногда для взрослых): дни рождения, выпускные в школе и садике, новый год, корпоративы (взрослым) и т.д. Основные программы по мере убывания значимости:научные-химические ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $80
тех задание в прикрепленном файлеЛоготипы и Знаки17 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим строгий, узнаваемый и простой к восприятию логотип для сети химчисток и прачечных. Данный логотип будет являться брендом компании. Жду обратной связи, спасибо.Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт6 лет назад
- $60
Создать логотип для проекта по пиару клиентов. ТЗ вышлю в личные сообщения.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Необходимо в существующем логотипе изменить текст + добавить лого на мокапыЛоготипы и Знаки28 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн логотипа,визитки,аватарка для instagram,круглая наклейка на букет,дизайн конверта под открытку,дизайн на атласной ленте. Мы занимаемся продажей букетов клубники в шоколаде, Название проекта oberry, ссылка на профиль в инстаграме https://www.instagram.com/oberry.kz/ Аккаунт будет оформляться в светлых тоннах.Хотим чтоб на лого присутствовала ...Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт6 лет назад