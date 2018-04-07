Необходимо разработать логотип для компании

Необходимо разработать логотип компании "Радуга" агентствопо организации праздников. Вид деятельности - проведение праздников для детей

(иногда для взрослых): дни рождения, выпускные в школе и садике, новый год, корпоративы

(взрослым) и т.д.

Основные программы по мере убывания значимости:научные-химические шоу, шоу мыльных пузырей, бумажное, поролоновое шоу, фокусы,

квесты, аниматоры.

Ссылки на сайты подобных компаний:

https://nik-show.ru/

https://www.naukomania.ru/

http://o-show.ru/

http://www.prazdnik-ekb.ru/

http://megashow.org/

http://archishow.ru/

https://www.ch-up.ru/

Необходимо предложить не менее 3 вариантов. Лого должен бытьоригинальный, яркий, интересный и со смыслом. Не слишком сложный в исполнении и

не перегруженный кучей сложных элементов. Должен легко масштабироваться как в

маленький формат (например на визитку), так и большой для плакатов (без потери

смысла, читабельности и качества).

Хорошо если будет объяснение смысла логотипа (почему именнотак он выглядит?) в паре фраз.

Окончательный (выбранный) вариант представить в форматахJPG, PSD и PNG, размерами не более 150х150, 1000х1000 и 10000х10000