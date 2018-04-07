Необходимо разработать логотип для компании

$17
Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки225 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать логотип компании "Радуга" агентствопо организации праздников. Вид деятельности - проведение праздников для детей

(иногда для взрослых): дни рождения, выпускные в школе и садике, новый год, корпоративы

(взрослым) и т.д.

Основные программы по мере убывания значимости:научные-химические шоу, шоу мыльных пузырей, бумажное, поролоновое шоу, фокусы,

квесты, аниматоры.

Ссылки на сайты подобных компаний:

https://nik-show.ru/

https://www.naukomania.ru/

http://o-show.ru/

http://www.prazdnik-ekb.ru/

http://megashow.org/

http://archishow.ru/

https://www.ch-up.ru/

 

Необходимо предложить не менее 3 вариантов. Лого должен бытьоригинальный, яркий, интересный и со смыслом. Не слишком сложный в исполнении и

не перегруженный кучей сложных элементов. Должен легко масштабироваться как в

маленький формат (например на визитку), так и большой для плакатов (без потери

смысла, читабельности и качества).

Хорошо если будет объяснение смысла логотипа (почему именнотак он выглядит?) в паре фраз.

Окончательный (выбранный) вариант представить в форматахJPG, PSD и PNG, размерами не более 150х150, 1000х1000 и 10000х10000

6 лет назад
porabote96
Илья 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется дизайн логотипа и визитки

    Нужен дизайн логотипа,визитки,аватарка для instagram,круглая наклейка на букет,дизайн конверта под открытку,дизайн на атласной ленте. Мы занимаемся продажей букетов клубники в шоколаде, Название проекта oberry, ссылка на профиль в инстаграме https://www.instagram.com/oberry.kz/ Аккаунт будет оформляться в светлых тоннах.Хотим чтоб на лого присутствовала ...

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип для кальянной

    $33

    Господа, нужно сделать логотип для калянной, есть название - Дубай. Мне нужно будет из этого лого потом делать внешку светящуюся, чтобы вы понимали

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип для сайта

    $5

    [i]Нужен логотип для интернет магазина электроники. Название: TechWorld. Присылайте варианты с номером WebMoney или номером карты ПриватБанк по адресу [email protected]. Оплата по факту принятого варианта. Логотип нужен срочно![/i]

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Private label logo

    $70

    конкурс продлен до 16/04 Нужно создать логотип для медных кружек. Логотип будет наноситься на сам товар, а также на упаковку. Логотип должен содержать имя + знак, символ, аббревиатура , который возможно будет применить затем самостоятельно, без имени, ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип для PR-агентства

    $30

    Приветствую! Требуется создать логотип с нуля для компании, специализирующейся на проведении PR-акций в социальных сетях и СМИ Значки - по желанию, можно и исключительно буквами изобразить По цветовой гамме нет пожеланий, рассмотрю любые варианты. [b]Название компании (основной текст логотипа):[/b] ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад