Необходимо разработать логотип для компании

тех задание в прикрепленном файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип компании "Радуга" агентствопо организации праздников. Вид деятельности - проведение праздников для детей
(иногда для взрослых): дни рождения, выпускные в школе и садике, новый год, корпоративы
(взрослым) и т.д.
Основные программы по мере убывания значимости:научные-химические шоу, шоу мыльных пузырей, бумажное, поролоновое шоу, фокусы,
квесты, аниматоры.
Ссылки на сайты подобных компаний:
Необходимо предложить не менее 3 вариантов. Лого должен бытьоригинальный, яркий, интересный и со смыслом. Не слишком сложный в исполнении и
не перегруженный кучей сложных элементов. Должен легко масштабироваться как в
маленький формат (например на визитку), так и большой для плакатов (без потери
смысла, читабельности и качества).
Хорошо если будет объяснение смысла логотипа (почему именнотак он выглядит?) в паре фраз.
Окончательный (выбранный) вариант представить в форматахJPG, PSD и PNG, размерами не более 150х150, 1000х1000 и 10000х10000
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