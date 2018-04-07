Изменить текст в лого

конкурс продлен до 16/04 Нужно создать логотип для медных кружек. Логотип будет наноситься на сам товар, а также на упаковку. Логотип должен содержать имя + знак, символ, аббревиатура , который возможно будет применить затем самостоятельно, без имени, ...