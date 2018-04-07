Изменить текст в лого

Нужно отрисовать логотип для сайта http://vysota214.ru/ компания занимается асфальтированием, и нужен бренд для выхода на крупные заказы. Цветовую гамму желательно оставить зеленую как на сайте. Если нужны какие-либо подробности - задавайте вопросы или бриф скиньте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в существующем логотипе изменить текст + добавить лого на мокапы
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