Логотип

$25
Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок670 просмотров
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#1$25

Нужно отрисовать логотип для сайта http://vysota214.ru/ компания занимается асфальтированием, и нужен бренд для выхода на крупные заказы.

Цветовую гамму желательно оставить зеленую как на сайте.

Если нужны какие-либо подробности - задавайте вопросы или бриф скиньте

6 лет назад
josgir
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
shurisalex1
Александр 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
6 лет назад
#1
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров
shurisalex1
Александр 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
6 лет назад
#1
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