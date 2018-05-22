Добрый день! Нужно создать логотип для Инстаграм-магазина косметики. Примерно как на прикреплённом фото (единорог, розовые оттенки, цветы).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрисовать логотип для сайта http://vysota214.ru/ компания занимается асфальтированием, и нужен бренд для выхода на крупные заказы.
Цветовую гамму желательно оставить зеленую как на сайте.
Если нужны какие-либо подробности - задавайте вопросы или бриф скиньте
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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