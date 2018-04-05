Разработка логотипа для сайта интернет-магазина запчастей

Логотипы и ЗнакиЗакрыт27 заявок262 просмотра
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Сам сайт еще в разработке. Название сайта - sv-parts.kz

Пожелания - поскольку SV - аббревиатура, ее включить в центр логотипа. 

Нужен лого в векторе, цветной.  

ps. Есть еще один наш сайт из автомобильной тематике - http://autoramki.kz, стиль лого для примера.

6 лет назад
valehandro
Александр 
45 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
2 года назад