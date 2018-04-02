Создать Лого, флаер и визитки

Разработать серию знаков подчеркивающие (объясняющие) конкурентные преимущества продукта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для туристической фирмы на Гаваях. Что требуется по заказы
1) лого (в векторе, чтобы корректно открывалось в Adobe Illustrator'a)
2) дизайн визиток и дизайн флаера – файлы должны быть готовы для принта, т.е. PDF весии отдельные (CMYK).
Задания идут на русском, продукты созданные вами для печати будут идти на английском. Для отбора напишите первым словом печать. Полиграфией раньше не занимались, поэтому хотелось бы поработать с людьми кто этим постоянно занимается.
Цена договорная.
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