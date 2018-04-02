Разработать серию Знаков / Эмодзи / Пиктограм

День добрый. Необходим логотип для производителя снаряжения для дайвинга. Техзадание и фото продукции в архиве. **** Рассматриваю Исполнителей только с портфолио по айдентике и достаточным количеством отзывов в этой области. Убедительно прошу все вопросы писать только в проект. Выслушаю и откликнусь ...