addone

Николай addone

 
38 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Стильно Модно Молодежно
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Разработка лого
Взаимно)
Отлично поработали. Задачу понимает. Корректировки вносит быстро. Сделали больше, чем планировали. Рекомендую.
Ответный отзыв
makarosh
Анна 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Разработка лого
Отличный заказчик, все четко и по делу. Спасибо за проект, с удовольствием поработаю еще!
Творческая и структурированная личность. Все быстро, качественно. С Аней приятно работать.
Ответный отзыв
LSAOMSK
Сергей 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Динамичная компиляция видео
С Николаем удобно и комфортно работать: знает, чего хочет, грамотно ставит задачу, всегда на связи. Платит за работу своевременно и в полном объеме. Рекомендую!
Сергей задает вопросы, вникает в цели проекта и раскрывает "скрытые" задачи. Вдумчивый, творческий, виртуоз своего дела.
Ответный отзыв
sergeytet
64 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Создать музыку звук под видео проект
Хороший клиент. Буду рад сотрудничать впредь.
Сергей потрясающе чувствует музыку. Сам он творческий человек, но ответственный ответственный. Рекомендую найти трек с интересующим вас звучанием, описать настроение и вы получите до селе не слышанное. Заложите вменяемые сроки и получите интересный результат. Удачи!
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