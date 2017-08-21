Написать серию текстов для сайта: Каждый работа идет под отдельным номером 1. Текст о компании: О компании, ее принципах и опыте работы, сотрудниках. "УТП" компании 2. Новостной раздел. Анализ актуальности тем для написания новостных статей Обсуждение и авторизация интересных новостей по рынку ...
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
Разработать серию знаков подчеркивающие (объясняющие) конкурентные преимущества продукта.Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработать сайт рекламного агентстваСайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработать туристический сайтСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка позиционирования компании описание общих характеристик рода деятельности компании описание целевой аудитории описание внутренних потребительских ценностей ЦА описание уникальных особенностей услуг/продуктаКопирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Разработать логотип + раздаточный материалЛоготипы и Знаки2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Создать/написать/обработать музыкальный/звуковой фон под видео проект (5 мин.)Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Создать ролик - пилот (компиляция лучших фрагментов видео/фото из открытых источников) по списку Разработать влет/вылет и инфографику Предложить звуковое оформление Время готового ролика до 3 мин. Высокая динамикаВидеомонтажнет заявокЗакрыт6 лет назад
Создать ролик - пилот (компиляция лучших фрагментов видео/фото из открытых источников) по списку Разработать влет/вылет и инфографику Предложить звуковое оформление Время готового ролика до 3 мин. Высокая динамикаВидеомонтаж2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Стилизовать презентацию печатная / электронная версии Разработать инфографикуИллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад
Предложить стиль полиграфической / электронной версии презентации Предложить формат верстки страниц Разработать инфографикуПрезентациинет заявокЗакрыт6 лет назад