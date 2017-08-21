Написать серию текстов для сайта: Каждый работа идет под отдельным номером 1. Текст о компании: О компании, ее принципах и опыте работы, сотрудниках. "УТП" компании 2. Новостной раздел. Анализ актуальности тем для написания новостных статей Обсуждение и авторизация интересных новостей по рынку ...