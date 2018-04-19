makarosh

Анна makarosh

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Быстро и качественно Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW

Работаю дизайнером 3 года. В Photoshop работаю уже более 5 лет, работу выполняю качественно и быстро. Легко нахожу общий язык с людьми.

Для работы со мной обратитесь:

Email - [email protected],

Skype - anni-19971,

ЛС Weblancer`e.

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ТОП-50
Нейминг и Слоганы

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Отзывы заказчиков

Dero79
Давид 
43 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Нужно создать логотип для сайта
Очень профессиональный специалист, просто знаток своего дело. Выполнила заказ быстро и качественно. Всем рекомендую.
Интересный проект. Порядочный, ответственный заказчик. Сотрудничеством полностью довольна. Рекомендую.
Ответный отзыв
valeriap
Валерия 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Создать логотип для средства от насекомых и этикетку на флакон
Рекомендую Анну к сотрудничеству. Работа понравилась, корректировки во время обсуждения макета этикетки были внесены верно. Сроки соблюдены. Спасибо!
Отличный заказчик. Все четко и по делу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
mickmick
45 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Лого для сайта
Заказ "Логотип для сайта" выполнен в кротчайший срок и полностью меня удовлетворил. Также помогла советом абсолютно безвозмездно. Спасибо Анна за професионально выполненную работу, с тобой приятно работать. Рекомендую.
Отличный заказчик, все четко и по делу. Моментальная оплата. Спасибо за проект, с удовольствием поработаю еще!
Ответный отзыв
guest_15210427814145
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Создать логотип для сайта
Своим подходом Анна мне понравилась. Логотип сделала оперативно.
Все отлично. Моментальная оплата. Спасибо за приятное сотрудничество. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
guest_15215309836923
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Логотип
Все понравилось, сработались быстро. Качество хорошее!! Спасибо.
Отличный заказчик, все четко и по делу. С удовольствием поработаю еще!
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
34 отзыва
$5/час
от $10от 2 часов
#78
Дизайн продукции
8 отзывов
$5/час
от $10
#51
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $5
#84
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
от $5
#46
Наружная реклама
1 отзыв
$5/час
от $10
#90
Шрифты
нет отзывов
$10/час
#100
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
#952
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
#1504
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