Быстро и качественно Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW
Работаю дизайнером 3 года. В Photoshop работаю уже более 5 лет, работу выполняю качественно и быстро. Легко нахожу общий язык с людьми.
Для работы со мной обратитесь:
Email - [email protected],
Skype - anni-19971,
ЛС Weblancer`e.
Я против войны в Украине!
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ТОП-50— Нейминг и Слоганы
Портфолио
- Логотип студии пилатеса1690 просмотров
- Логотип для стекольной компании961 просмотр
- Логотип424 просмотра
- Логотип для интернет сайта603 просмотра
- Логотип для группы компаний700 просмотров
- Логотип для клининговой компании2696 просмотров
- Логотип ТМ (торговой марки) для птицефабрики443 просмотра
- Дизайн подарочной карты349 просмотров
- Логотип457 просмотров
- Листовка340 просмотров
- Упаковка для чайника.767 просмотров
- Арт для полиграфической продукции300 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Очень профессиональный специалист, просто знаток своего дело. Выполнила заказ быстро и качественно. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Интересный проект. Порядочный, ответственный заказчик. Сотрудничеством полностью довольна. Рекомендую.
$50
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую Анну к сотрудничеству. Работа понравилась, корректировки во время обсуждения макета этикетки были внесены верно. Сроки соблюдены. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все четко и по делу. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
7 лет назад
Заказ "Логотип для сайта" выполнен в кротчайший срок и полностью меня удовлетворил. Также помогла советом абсолютно безвозмездно. Спасибо Анна за професионально выполненную работу, с тобой приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все четко и по делу. Моментальная оплата. Спасибо за проект, с удовольствием поработаю еще!
$30
10 баллов
7 лет назад
Своим подходом Анна мне понравилась. Логотип сделала оперативно.
Ответный отзыв
Все отлично. Моментальная оплата. Спасибо за приятное сотрудничество. Рекомендую к сотрудничеству.
$30
10 баллов
7 лет назад
Все понравилось, сработались быстро. Качество хорошее!! Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все четко и по делу. С удовольствием поработаю еще!
Логотипы и Знаки
34 отзыва
$5/час
от $10от 2 часов
#78
Дизайн продукции
8 отзывов
$5/час
от $10
#51
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $5
#84
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
от $5
#46
Наружная реклама
1 отзыв
$5/час
от $10
#90
Шрифты
нет отзывов
$10/час
#100
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
#952
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
#1504