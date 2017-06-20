Здравствуйте. Нуждаюсь в услугах програмиста. Зарегил хостинг, домен, необходима корректная установка WP и других параметров необходимых для корректной работы сайта. Михаил
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
6 лет назад
Здравствуйте. Нуждаюсь в услугах програмиста. Зарегил хостинг, домен, необходима корректная установка WP и других параметров необходимых для корректной работы сайта. Михаил
Создание сайта с нуля в модиХ, максимальне настройки для гугла, сео. Жду предложения
Визуализация помещения в 3d max.
Лого для сайта. Продажа и установка: напольные покрытия потолки натяжные и модульные Aрмстронг.
Периодически нуждаюсь в услугах програмиста. На данный момент нужно перенести сайт с одного хостинга, на другой
Всем привет.Нуждаюсь в услуге компитентного программиста.Необходимо настроить существующий сайт, в частности: Устранить ошибки указанные в PageSpeed Insights.
Дизайн логотипа. Деревянное домостроение. В олдскульном американском стиле.