mickmick

Михаил Дранга mickmick

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

makarosh
Анна 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Лого для сайта
Отличный заказчик, все четко и по делу. Моментальная оплата. Спасибо за проект, с удовольствием поработаю еще!
Заказ "Логотип для сайта" выполнен в кротчайший срок и полностью меня удовлетворил. Также помогла советом абсолютно безвозмездно. Спасибо Анна за професионально выполненную работу, с тобой приятно работать. Рекомендую.
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