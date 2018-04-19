Создать логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка274 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

SANTEHDOSTAVKA.RU

Сайт по продаже сантехники: ванны, унитазы и т.д.

Логотип для сайта
6 лет назад
guest_15210427814145
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
makarosh
Анна 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$30
3 дня
Своим подходом Анна мне понравилась. Логотип сделала оперативно.
Все отлично. Моментальная оплата. Спасибо за приятное сотрудничество. Рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Отрисовать логотип для Агенства недвижимости

    $45

    [b]1.   [/b]Логотип нужен для Агенства недвижимости (продажа квартир, домов, з/у,аренда  и т.д.). Название компанииСоциальный Центр Недвижимости[b]2.   [/b] Цвета Серый, Зеленый +еще один наваш выбор.[b]3.   [/b]Идея лого пока только аббревиатура СЦН, но вы можете предлагать своиварианты.В дальнейшемнужно будет показать как ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа и элементов фирменного стиля

    $80

    На основе ТЗ предложить несколько рабочих вариантов логотипа компании ( за основу берем старый логотип) После утверждения варианта логотипа, также нужно предложить свои вариации на тему:  шрифт, цвет, элементы фирменного стиля. В итоге нужен готовый лого и элементы ...

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать 10 эскизов логотипа

    Необходимо проработать 5 эскизов.  Вписать коняшку логотипа в заглавную букву М (ноги коняшки это ноги М, грива и хвост - верхние уголки). Так, чтобы видно, что это коняшка, а буква читается. В каждом варианте эскиза сделать ...

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип для подписи фото

    Добрый день. Нужен лого, для подписи фото и фон для публикации новостей в ИНСТАГРАММ. Вк. И Ok. Макет банера в светлом фоне в небольшую комнату студию, на стену как фото зона. Студия бровей и омоложения ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип

    $8

    Лаконичный и стильный логотип ведущего. Можно использовать бабочку, желательно с прямыми контурами, или микрофон. Написание лучше на русском: Влад Зайцев Ведущий

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип

    $45

    Требуется разработка логотипа, детали выбранному исполнителю в личной переписке

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад