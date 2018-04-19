Создать логотип для сайта

Необходимо проработать 5 эскизов. Вписать коняшку логотипа в заглавную букву М (ноги коняшки это ноги М, грива и хвост - верхние уголки). Так, чтобы видно, что это коняшка, а буква читается. В каждом варианте эскиза сделать ...