Создать логотип для сайта

[b]1. [/b]Логотип нужен для Агенства недвижимости (продажа квартир, домов, з/у,аренда и т.д.). Название компанииСоциальный Центр Недвижимости[b]2. [/b] Цвета Серый, Зеленый +еще один наваш выбор.[b]3. [/b]Идея лого пока только аббревиатура СЦН, но вы можете предлагать своиварианты.В дальнейшемнужно будет показать как ...
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