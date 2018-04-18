Отрисовать логотип для Агенства недвижимости

# 1 — $ 45

1. Логотип нужен для Агенства недвижимости (продажа квартир, домов, з/у,аренда и т.д.). Название компанииСоциальный Центр Недвижимости2. Цвета Серый, Зеленый +еще один наваш выбор.3. Идея лого пока только аббревиатура СЦН, но вы можете предлагать своиварианты.В дальнейшемнужно будет показать как лого будет выглядеть на визитках, бланках и т.д.