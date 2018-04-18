Отрисовать логотип для Агенства недвижимости

$45
Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок622 просмотра
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#1$45

1.   Логотип нужен для Агенства недвижимости (продажа квартир, домов, з/у,аренда  и т.д.). Название компанииСоциальный Центр Недвижимости2.    Цвета Серый, Зеленый +еще один наваш выбор.3.   Идея лого пока только аббревиатура СЦН, но вы можете предлагать своиварианты.В дальнейшемнужно будет показать как лого будет выглядеть на визитках, бланках и т.д.

6 лет назад
PetroPustota
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
webkabanov
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
#1
Качественная работа в оговоренный срок. Рекомендую обращаться к Сергею, уверен что останетесь довольны.
Отличный заказчик, быстрая оплата, вежливое общение, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Заявки фрилансеров
webkabanov
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
#1
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