Логотип для подписи фото

Здравствуйте. Есть лого и некоторые макета, которые используются в работе, хотим провести их переработку по цвету, качеству. Что нужно на выходе: 1. логотип 2. макеты для вк для товаров, отзывов, спец предложений 3. обложка для группы ВК 4. яркие ...