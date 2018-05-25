Создать логотип

Требуется разработка логотипа для маленькой юридической фирмы. Требования: 1. Используется на веб-сайте и должен соответствовать по цветовой гаммме. 2. Используется на официальных документах фирмы - конверты, листы, визитки и т.д. 3. Монохром/2 цвета. 4. Короткий срок выполнения. 5. Предпочтительный способ оплаты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
форма лого это бриллиант с гранями обязательно показать его в объеме и то что он переливается и сверкает. (надеюсь понятно изложил)
смысловой символ команда. сеть людей, редкий бриллиант олицетворение высокого статуса.
лого слева надпись справа сам лого в квадратных пропорциях
Надпись из двух частей заголовок Di'amond
подзаголовок make dreams come true | #diteam
текст четкий подстать бриллиантам
подзаголовок можно выделить другим цветом или отдельные символы, читаемый и понятный обязательно с апострофом
Цвет однотонный приближеный к фону белый или светлый как в приложении в файле
Конкурс идет три дня максимум до 15.04.2018.
Если будут уточняющие вопросы - пишите в личку
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