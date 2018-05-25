Создать логотип

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок943 просмотра
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#1$30

форма лого это бриллиант с гранями обязательно показать его в объеме и то что он переливается и сверкает. (надеюсь понятно изложил)

смысловой символ команда. сеть людей, редкий бриллиант олицетворение высокого статуса. 

лого слева надпись справа сам лого в квадратных пропорциях

Надпись из двух частей заголовок Di'amond

подзаголовок make dreams come true | #diteam

текст четкий подстать бриллиантам

подзаголовок можно выделить другим цветом или отдельные символы, читаемый и понятный обязательно с апострофом 

Цвет однотонный приближеный к фону белый или светлый как в приложении в файле

Конкурс идет три дня максимум до 15.04.2018. 

Если будут уточняющие вопросы - пишите в личку

6 лет назад
josgir
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
InnaMay
Инна 
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
#1
Все отлично, спасибо
Спасибо. Вск ОК )
Заявки фрилансеров
InnaMay
Инна 
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
#1
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