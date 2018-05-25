Создать логотип

# 1 — $ 30

форма лого это бриллиант с гранями обязательно показать его в объеме и то что он переливается и сверкает. (надеюсь понятно изложил)

смысловой символ команда. сеть людей, редкий бриллиант олицетворение высокого статуса.

лого слева надпись справа сам лого в квадратных пропорциях

Надпись из двух частей заголовок Di'amond

подзаголовок make dreams come true | #diteam

текст четкий подстать бриллиантам

подзаголовок можно выделить другим цветом или отдельные символы, читаемый и понятный обязательно с апострофом

Цвет однотонный приближеный к фону белый или светлый как в приложении в файле

Конкурс идет три дня максимум до 15.04.2018.

Если будут уточняющие вопросы - пишите в личку