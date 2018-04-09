Создать брендбук

Нужен дизайн логотипа,визитки,аватарка для instagram,круглая наклейка на букет,дизайн конверта под открытку,дизайн на атласной ленте. Мы занимаемся продажей букетов клубники в шоколаде, Название проекта oberry, ссылка на профиль в инстаграме https://www.instagram.com/oberry.kz/ Аккаунт будет оформляться в светлых тоннах.Хотим чтоб на лого присутствовала ...