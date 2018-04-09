Создать брендбук

Логотипы и ЗнакиЗакрыт16 заявок205 просмотров
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Задача

Необходимо разработать Brand Book для бренда электроники. Автомобильная электроника. 

Логотип должен быть простой, но в то же время уникальный. Логотип будет наноситься на товар, коробки и т.д. 

В Brand book должно входить: 

- лого 

- патерн 

- шрифты 

- цвета бренда 

- коробки 

- пакеты 

- скидочные купоны 

- сертификат 

- визитка

6 лет назад
korabayev
29 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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