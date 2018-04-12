Создать логотип для проекта по пиару клиентов

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки132 просмотра
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Создать логотип для проекта по пиару клиентов.

ТЗ вышлю в личные сообщения.

6 лет назад
SuperXXX
Сергей 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
6 лет назад
$60
2 дня
Очередной заказ и очередное дизайн-чудо от Светланы. Пожалуй, я понимаю почему у Светланы столь светлые и прекрасные работы - видимо у ней в душе такое состояние, отсюда и подобные творения. 5ка в зачетку как всегда ;)
Это идеальное сотрудничество! Чёткое тех.задание без лишних хотелок, моментальная обратная связь, вежливость и оплата в срок в полном объёме. Сергей, всё отлично! Спасибо!
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