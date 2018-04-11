Перерисовать логотип

Добрый день. Необходим логотип для сайта (проекта) по информационной безопастности. Требования к логотипу: 1. Логотип должен быть в векторном формате 2. Логотип должен красиво смотреться, как в цвете, так и в черно-белом исполнении. 3. Логотип должен иметь две составляющие - ...