Перерисовать логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок251 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перерисовать логотип в уже имеющейся стилистике ( шрифт ). Заменить одно слово (смотреть пример) "Good" на "Evro" и "Shina" на "Shiny". Подготовить PNG файлы для последующего использования на сайте и в печати. Оплата Яндекс Кошелек !

6 лет назад
n_samsonov
27 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
FortDreams
Абеляр 
31 годСША
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо исполнителю, точно и в срок выполнил работу ! Внесение правок очень быстрое, понимает, что именно нужно заказчику. Удобно, что контактирование через What's App 24/7 ! Буду и в будущем обращаться )
Все советую заказчик приятный всё чётко и по делу приятно было по работать
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