Логотип компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок222 просмотра
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Необходимо разработать логотип компании для использования его на официальных бланках и печати.

Название организации: "Импульс Трейд".

Сфера деятельности: торговля.

6 лет назад
bdenis
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$20
1 день
Спасибо Сергею, всё супер! Быстро и качественно. По первой просьбе сделал дополнительный эскиз, хоть заранее об этом и не договаривались. Очень ценю когда люди не *лезут в занозу*. Спасибо!
Доволен сотрудничеством. Рекомендую!
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