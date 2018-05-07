Создание логотипа

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок1219 просмотров
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#1$60
#2$20

Необходимо создать логотип для компании. Все задание находится в файле. 

Если остались еще вопросы, оперативно отвечу на сообщения.

Будет хорошо, если будет 1-2 варианта, как будет смотреться логотип на продукте.. (фото примеров продукта в файле)

Работы принимаются до 7 мая 2018 года.

6 лет назад
yudin79
51 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победители конкурса
maximgaponenko
Максим 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
#2
Рекомендую Романа как ответственного исполнителя. Спасибо за работу и участие в конкурсе.
Рекомендую Дмитрия как очень обязательного и понимающего заказчика Было приятно работать, вести контакт Четкое ТЗ С оплатой не было проблем
natuse4ka_87
Наталья 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
#1
Спасибо Наталье за участие в конкурсе по разработке логотипа. Работа выполнена на отлично. Рекомендую как профессионала в своем деле.
Дмитрий, спасибо за конкурс! Очередной раз, Вас рекомендую, как исполнительного заказчика.
Заявки фрилансеров
maximgaponenko
Максим 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
#2
natuse4ka_87
Наталья 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
#1