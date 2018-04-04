Нужен свежий взгляд на имеющийся логотип, или новое видение логотипа для сайта aromacode.ru части лого: - Название сайта aromacode.ru - слоган: Ваш персональный парфюмер Логотип должен идеально ...
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$80
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- $70Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $90
Уважаемые конкурсанты, предлага Вашему вниманию проект редизайна главной страницы сайта aromacode.ru элементы сайта: - шапка - меню - баннерная часть - значки преимуществ (гарантия качества, оплата при получении, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $80
Необходимо создать логотип для компании. Все задание находится в файле. Если остались еще вопросы, оперативно отвечу на сообщения. Будет хорошо, если будет 1-2 варианта, как будет смотреться логотип на продукте.. (фото ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен7 лет назад
- $100
Придумать название бренда на английском языке для товаров - аксессуары для телефонов (зарядки, провода, автомобильные держатели, пауербанки и тд) Односложное предпочтительней, легкое на прочтение и запоминание (например известные бренды ANKER, Belkin, RavPower) Товары ...Нейминг и Слоганы2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$45
9 баллов
7 лет назад
Рекомендую заказчика, немного опоздал с оплатой, но это не страшно!)
$60
10 баллов
7 лет назад
Дмитрий, спасибо за конкурс! Очередной раз, Вас рекомендую, как исполнительного заказчика.
Ответный отзыв
Спасибо Наталье за участие в конкурсе по разработке логотипа. Работа выполнена на отлично. Рекомендую как профессионала в своем деле.
$20
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую Дмитрия как очень обязательного и понимающего заказчика Было приятно работать, вести контакт Четкое ТЗ С оплатой не было проблем
Ответный отзыв
Рекомендую Романа как ответственного исполнителя. Спасибо за работу и участие в конкурсе.
$30
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за выбор! Рекомендую заказчика к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо :)
$70
10 баллов
7 лет назад
Спасибо. Все отлично!
Ответный отзыв
Спасибо за помощь