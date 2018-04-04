yudin79

Дмитрий yudin79

 
52 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Дизайн логотипа сайта

    $70

    Нужен свежий взгляд на имеющийся логотип, или новое видение логотипа для сайта aromacode.ru части лого:  - Название сайта aromacode.ru - слоган: Ваш персональный парфюмер Логотип должен идеально ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редизайн главной страницы сайта

    $90

    Уважаемые конкурсанты, предлага Вашему вниманию проект редизайна главной страницы сайта aromacode.ru элементы сайта: - шапка - меню - баннерная часть - значки преимуществ (гарантия качества, оплата при получении, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание логотипа

    $80

    Необходимо создать логотип для компании. Все задание находится в файле.  Если остались еще вопросы, оперативно отвечу на сообщения. Будет хорошо, если будет 1-2 варианта, как будет смотреться логотип на продукте.. (фото ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Название бренда

    $100

    Придумать название бренда на английском языке для товаров - аксессуары для телефонов (зарядки, провода, автомобильные держатели, пауербанки и тд) Односложное предпочтительней, легкое на прочтение и запоминание (например известные бренды ANKER, Belkin, RavPower) Товары ...

    Нейминг и Слоганы2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Sventyl
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
9 баллов
7 лет назад
Дизайн логотипа сайта
Рекомендую заказчика, немного опоздал с оплатой, но это не страшно!)
natuse4ka_87
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа
Дмитрий, спасибо за конкурс! Очередной раз, Вас рекомендую, как исполнительного заказчика.
Спасибо Наталье за участие в конкурсе по разработке логотипа. Работа выполнена на отлично. Рекомендую как профессионала в своем деле.
Ответный отзыв
maximgaponenko
Максим 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа
Рекомендую Дмитрия как очень обязательного и понимающего заказчика Было приятно работать, вести контакт Четкое ТЗ С оплатой не было проблем
Рекомендую Романа как ответственного исполнителя. Спасибо за работу и участие в конкурсе.
Ответный отзыв
agentus-1
Оксана 
32 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Название бренда
Спасибо за выбор! Рекомендую заказчика к сотрудничеству.
Спасибо :)
Ответный отзыв
natuse4ka_87
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Название бренда
Спасибо. Все отлично!
Спасибо за помощь
Ответный отзыв