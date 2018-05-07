Редизайн главной страницы сайта

$90
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок1447 просмотров
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#1$55
#2$35

Уважаемые конкурсанты, предлага Вашему вниманию проект редизайна главной страницы сайта aromacode.ru

элементы сайта:

- шапка

- меню

- баннерная часть

- значки преимуществ (гарантия качества, оплата при получении, Бесплатная доставка по всей РФ, скидка постоянным клиентам)

- товарная часть (Новинки, хиты продаж, товары со скидкой)

- малые карточки товара на главной странице

- часть с новостями, статьями и отзывами

- часть с текстом главной страницы

- поле подписки на новости

- подвал

По возможности, изучите сайты топ магазинов конкурентов, чтобы понимать суть работы..

По всем дополнительным вопросам оперативно отвечаю в сообщениях. 

6 лет назад
yudin79
51 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
KoBro
33 годаИспания
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
KoBro
33 годаИспания
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
#1
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