Создать сайт, очень простой, 2 анимации и проверка на правильность

Сайт-проект по физике и информатике, заготовка есть. Задача(по физике) - С пипетки с радиусом R капают N капель, их масса М(зависит от константы которую я дам и от N) где по итогу испытуемый, сидящий за сайтом, вычислениями получает коэффициент поверхностного натяжения и несколько вариантов с разными жидкостями, он нажимает на какой-то вариант а ему пишет - правильно/не правильно. Капля с пипетки капают после нажатия кнопки, лужица под пипеткой увеличивается и после каждого нажатия кнопки М, которое показывается на сайте увеличивается.