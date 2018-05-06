Создать сайт, очень простой, 2 анимации и проверка на правильность

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок150 просмотров
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Сайт-проект по физике и информатике,  заготовка есть. Задача(по физике) - С пипетки с радиусом R капают N капель, их масса М(зависит от константы которую я дам и от N) где по итогу испытуемый, сидящий за сайтом, вычислениями получает коэффициент поверхностного натяжения и несколько вариантов с разными жидкостями, он нажимает на какой-то вариант а ему пишет - правильно/не правильно. Капля с пипетки капают после нажатия кнопки, лужица под пипеткой увеличивается и после каждого нажатия кнопки М, которое показывается на сайте увеличивается.

6 лет назад
guest_15256289997736
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад