Сделать обложку для группы в ВК (1590*400) прямо сейчас!

Выполнила задачу точно в указанный срок, после получения результата заказчик совершенно забыл об оплате. На мой вопрос, устраивает ли его результат работы, и собирается ли он закрывать задание и оплачивать работу, сказал, что нужны некоторые правки, которые были мною сделаны, и после чего результат его устроил. И опять забыл об оплате. На сайте не появляется, на мои сообщения во ВКонтакте не реагирует, хотя находится онлайн.