Сделать обложку для группы в ВК (1590*400) прямо сейчас!

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок356 просмотров
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Здравствуйте! 

Необходимо прямой сейчас сделать обложку для группы в ВК (1590*400). 

Фирменный цвет есть. Фото результат тоже.  Макет во вложении.

Напишите если можете взять это в работу прямо сейчас и сделать за 2,5 часа!  

6 лет назад
Skyil
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
sentaurea
Виктория 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$8
1 день
Все сделано хорошо!
Выполнила задачу точно в указанный срок, после получения результата заказчик совершенно забыл об оплате. На мой вопрос, устраивает ли его результат работы, и собирается ли он закрывать задание и оплачивать работу, сказал, что нужны некоторые правки, которые были мною сделаны, и после чего результат его устроил. И опять забыл об оплате. На сайте не появляется, на мои сообщения во ВКонтакте не реагирует, хотя находится онлайн.
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