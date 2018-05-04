Site One Page

Сделать одноэкранный сайт, как как промо сайт который будет служить промо вот для этого сайта - https://ru-coin.com/

Нужно отобразить преимущества системы (криптовалютная биржа, микрофинансирование, мобильный кошелек, программа лоялькости, кэшбэк программа, месенджер, криптовалюта), эти преимущества должны быть размещены и иметь какой то подвижный эффект или выглядеть как то красиво, при клике по одному из преимуществ раскрывается текст (небольшое описание)

выдерживать черный, желтый, белый.

Писать сразу цену и сроки.

Без предоплат.