Создание дизайна блога

заменить верхнюю плашку(картинку) на фейсбуке [url=https://www.facebook.com/chabadhaifaorgil/]https://www.facebook.com/chabadhaifaorgil/[/url]
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Здравствуйте.
Требуется разработка дизайна блога на WordPress.
На выходе нужен дизайн главной страницы и дизайн внутренней страницы в psd*
ТЗ вышлю на электронную почту.
Требования к дизайну:
0. Минимализм рулит!
1. Мобильная версия
2. Хороший просмотр на широкоформатном мониторе
3. По меньше PNG картинок, чтобы не весил слишком много
4. Предусмотрены места для рекламы (контекст, баннеры, строчка)
5. Цепляющее название и описание
6.
Логотип (бренд)
7. Верхнее и нижнее меню
8. Кнопка наверх
9. Постраничная навигация по статьям
10. Поиск по блогу
11. Форма подписки на обновления блога
12. Рубрики блога
13. Лучшие статьи на главной
14. Топ комментаторов (не обязательно)
15. RSS подписка
16. Может быть ваше фото или кнопки соц.сетей в сайдбаре (не обязательно)
17. Место для счетчика посещаемости
18. Копирайты
19. Канал Ютуба (не обязательно)
20. Брендовая картинка для статей (не обязательно)
21. Дизайн формы обратной связи
22. Дизайн цитат
23. Дизайн нумерованных списков
24. Дизайн маркированных списков
25. Дизайн аватарок по умолчанию
26. Дизайн таблиц
27. Хлебные крошки
28. Фавикон
В статьях:
- автор
- дата
- нормально читаемый шрифт
- форма подписки в конце или там что-то другое (к примеру получить книгу)
- кнопки соц.сетей
- коммментарии со смайлами + кнопкой - следить за комментариями
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