Плашка для Facebook. Дети

Нужно будет сделать цветовую инверсию для уже готового Макета Страницы. А также доделать пару баннеров по той же тематике и в том же стиле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
заменить верхнюю плашку(картинку) на фейсбуке https://www.facebook.com/chabadhaifaorgil/
- Похожие заказы
- $10Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Согласно макету главной страницы и прототипам разработать макеты трех внутренних страниц. Макет и прототипы вышлю кандидатамЗавершен6 лет назад
Нужен дизайн внутренней админки кешбек сервиса. Более подробное Т3 обсуждаем с исполнителем. [b]Примеры в портфолио обзятельны.[/b] Бюджет обсуждаемый.Завершен6 лет назад
Требуется специалист по созданию прототипов сайта. ТЗ на сайты с меня. Очень желательна возможность совместной работы по скайпу (для ускорения процесса работы и оперативной корректировки, изменений на прототипе).Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
Интересует высококачественный дизайн лендинга, адаптивный. Пример аналога дам. КиевДизайн сайтов55 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
В данном проекте нужны больше руки дизайнера, немного терпения, а не его голова с суперидеями и амбициями :-)) В наличии есть исходники 2 больших баннеров, на основе которых рисовалась Главная страница для сайта. Исходники баннеров вышлю ...Завершен6 лет назад
Есть заказ для создания лендинга под ключ - автомобильная тематика. Нужен хороший дизайнер, который умеет создавать продающие современные сайты. В дальнейшем так же будут заказы, рассматриваю долговременное сотрудничество. Опишите свои навыки и прикрепите портфолио. Макет ...Завершен6 лет назад
Добрый день. Необходимо перерисовать страницу шаблона поста в более коммерческий вид. Детали в личкуДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $100
Дизайн лп на 1 блок Сделать дизайн лп на 1 блок с заголовков и подзаголовком и всеЗавершен6 лет назад
- $500
Дизайн сайта для компании по реставрации домовЗавершен6 лет назад