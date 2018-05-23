Здравствуйте! Нужен дизайн в стиле лендинг пейдж, только главную страницу, где-то 4-5 экранов! подробнее по скайпу! Ничего сложного там не будет, жду адекватную цену и сроки!
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Дизайн сайта для компании по реставрации домов
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