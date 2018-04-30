Дизайн лендинга по продаже заборов

Ищу свободного от других проектов дизайнера.

Разработать адаптивный дизайн (ПК и Мобил)

1. Главная

2. Страница с конкретным видом забора (например, профнастил эконом).

Отобразить: фотоальбом, описание и характеристики, с этим забором заказывают и др., кроме отзывов и калькулятора!

3. Показываем в дизайне как должны выглядеть элементы «при наведении» и модальные окна и открывающиеся формы (обрат.звонок, заказать подробный расчет и др.).

Прототип внутри ТЗ по ссылке: https://vk.cc/81aD1m

Выбирать исполнителя буду днем по критериям:

- Только с положительным отзывами.

- С выставленной стоимостью и сроком.

- С примерами своих работ (здорово если покажете работы в аналогичной тематике).