Дизайн лендинга по продаже заборов

Дизайн сайтовЗакрыт50 заявок1131 просмотр
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Ищу свободного от других проектов дизайнера.

Разработать адаптивный дизайн (ПК и Мобил)

1. Главная

2. Страница с конкретным видом забора (например, профнастил эконом). 

Отобразить: фотоальбом, описание и характеристики, с этим забором заказывают и др., кроме отзывов и калькулятора!

3. Показываем в дизайне как должны выглядеть элементы «при наведении» и модальные окна и открывающиеся формы (обрат.звонок, заказать подробный расчет и др.).

Прототип внутри ТЗ по ссылке: https://vk.cc/81aD1m

Выбирать исполнителя буду днем по критериям:

- Только с положительным отзывами.

- С выставленной стоимостью и сроком. 

- С примерами своих работ (здорово если покажете работы в аналогичной тематике).

Дизайн лендинга
6 лет назад
3d29ru
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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