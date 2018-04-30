Дизайн лендинга по продаже заборов

Здравствуйте! Нужен дизайн в стиле лендинг пейдж, только главную страницу, где-то 4-5 экранов! подробнее по скайпу! Ничего сложного там не будет, жду адекватную цену и сроки!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу свободного от других проектов дизайнера.
Разработать адаптивный дизайн (ПК и Мобил)
1. Главная
2. Страница с конкретным видом забора (например, профнастил эконом).
Отобразить: фотоальбом, описание и характеристики, с этим забором заказывают и др., кроме отзывов и калькулятора!
3. Показываем в дизайне как должны выглядеть элементы «при наведении» и модальные окна и открывающиеся формы (обрат.звонок, заказать подробный расчет и др.).
Прототип внутри ТЗ по ссылке: https://vk.cc/81aD1m
Выбирать исполнителя буду днем по критериям:
- Только с положительным отзывами.
- С выставленной стоимостью и сроком.
- С примерами своих работ (здорово если покажете работы в аналогичной тематике).
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