Нарисовать лендинг

$100
Дизайн сайтовЗавершен53 заявки443 просмотра
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Нарисовать лендинг

-всю идею я реализую в пайнте, вам нужно будет ее красиво реализовать.

примерно по страницам  ориентир на : goo.gl/dVYUBZ

6 лет назад
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
hikage
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
6 лет назад
$100
2 дня
все супер
Все отлично. Рекомендую.
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