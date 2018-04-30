Дизайн и разработка онлайн-библиотеки Свет на Востоке

Здравствуйте! Требуется дизайнер сайта . Сайт состоит из 6 страниц какждая страница должна быть нарисована уникальна от главной то есть как лендинг . Задача правильно и понятно для клиента показать виде схем , инфографикой и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка и программирование ресурсного сайта для издательства "Свет на Востоке"
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5000
Разработка и программирование ресурсного сайта для материалов издательства "Свет на Востоке".Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $80
Требуется дизайн сайта по визовой тематике, страницы: - ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА - СТРАНИЦА ОСНОВНОГО КОНТЕНТА - СПОСОБЫ ОПЛАТЫ - КОНТАКТЫ Бюджет на дизайн без верстки - 5000 рублей.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать дизайн корпоративного сайта. Качество дизайна нужно на высоком уровне + хочется чтоб был живой ( в динамике) . Не нужно никаких "дизайн + соберу на конструкторе". Просто качественный дизайн. На вход дается прототип, по которому делаем. В ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт6 лет назад
Компания по монтажу и продаже систем безопасности, основное направление Видеонаблюдение. Необходим простой логотип состоящий из трех букв : AVA. И картинки для оформления социальных сетей( ВК, Инста, ФБ) , аватарки в едином стиле. Сайт http://avavideo.ru/ ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
сайт-каталогДизайн сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать дизайн для интернет магазина ! Рассматриваются только специалисты с опытом и портфолио.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Небольшой сайт на 5-10 страниц , тематика видеонаблюдение. Дедлайн 10.05.2018г.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $300
Добрый день! Необходимо реализовать дизайн для 8 страниц сайта каталога организаций, на основе другого сайта. Структура есть, нужен качественный дизайн. ТЗ в приложении. В целом уникальные страниц будет всего 4, остальные 4 достаточно простые (страница контактов ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Разработка дизайна магазина на Авито "под ключ": 1. Фон для магазина 2. Шапка 3. Боковые блоки (заточены под Преимущества) Примеры: https://drive.google.com/file/d/18W8J_CkNHWJaFAMXSTedAXxZdNSoCKzv/view https://www.avito.ru/adresat https://www.avito.ru/pegas170 Обязателен опыт выполнения и примеры работ с Авито магазинамиграфические материалы Геометрический размер файла должен быть ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад