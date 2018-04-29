Нужен сайт-каталог. Похожий на avon.org.ua На Вордпрессе

Здравствуйте! Нужно разработать дизайн для одностраничника и для небольшого сайта-визитки. Дизайн нужен в нескольких разрешениях, т.к. сайты будут адаптивными. Оба сайта должны быть выполнены в одном стиле - не одинаковыми, но чтобы стиль прослеживался. По запросу вышлю ссылки на ...