Нужен сайт-каталог. Похожий на avon.org.ua На Вордпрессе

Здравствуйте! Требуется дизайнер сайта . Сайт состоит из 6 страниц какждая страница должна быть нарисована уникальна от главной то есть как лендинг . Задача правильно и понятно для клиента показать виде схем , инфографикой и ...
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