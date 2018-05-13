Дизайн Лэндинга по Бурению Скважин

$80
Дизайн сайтовЗавершен38 заявок365 просмотров
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Требуется нарисовать дизайн ленда по бурению скважин 

БЕЗ МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ!

Прототип продуман, текста вынесены отдельным файлом

Рассматриваются только специалисты с опытом и  портфолио.

6 лет назад
Mezentsev66
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$80
5 дней
Работу выполнил в срок. Всегда был на связи и открыт к общению. Рекомендую!
Оплату получил в полном обьеме, на связи каждый день, общение только в рамках проекта. Сотрудничеством доволен. Спасибо за доверие!
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