Дизайн и верстка сайта знакомств

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка516 просмотров
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры, необходимо разработать дизайн и верстку сайта знакомств согласно ТЗ. 

Требования: верстка должна быть адаптивная, используя фреймворк bootstrap 3.

Также, заранее оговариваю, никаких предоплат, либо БС, либо оплата после окончания оговоренных работ. Просьба оставлять заявку только по существу и прочтения ТЗ, остальные заявки игнорируются, также заявки игнорируются без указания стоимости и сроков выполнения работы.

Верстка сайта
6 лет назад
enderelin07
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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