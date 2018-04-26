Верстка и эквайринг

Нужен оригинальный дизайн для онлайн турниров CS CSGO DOTA2 Требования интерфейс (идея) Стоимость Сроки Пример работ на такую тематику. Только для тех у кого есть или был опыт в разработки дизайнов на игровую тематику. Пример работы дизайна для онлайн турниров https://overpro.ru Примера ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (+ эквайринг)
Задача
1) Внести изменения в сайт , по шаблону psd (переверстать, слегка доработать js)
Сохранить адаптивность!!!
Сохранить разрешение в psd файле!
2) добавить эквайринг Альфа-банка
Сроки 2 дня
Эквайринг:
Верстку берем вот эту (после нажатия кнопки Оплатить) https://engine.paymentgate.ru/payment/merchants/bosco/payment_ru.html
Руководство по подключению и описание "Личного кабинета" можно скачать по ссылке: https://pay.alfabank.ru/ecommerce/Перед проведением интеграционных работ, во избежание возможных ошибок, настоятельно рекомендуем ознакомиться с
FAQ https://pay.alfabank.ru/ecommerce/_build/html/index.htmlПо завершению интеграции вам необходимо выполнить несколько тестов:https://pay.alfabank.ru/ecommerce/_build/html/testing_integration.html#id2
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрытнет даты
- $143
Требуется дизайнер для разработки макета для навесов. Ссылка на прототип: http://a1cu8sv7.plp7.ru Ссылка на сайт для производства навесов для ориентира: [b][u]http://www.мирнавесов77.рф[/u][/b] Только для свободных фрилансеров. Срок: 2 дняДизайн сайтов33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать страницу, наподобие этой [url=https://vk.com/page-23105105_54463163]https://vk.com/page-23105105_54463163[/url]. Будут размещаться видео-отзывы. При отклике прошу написать: 1.Сроки реализации проекта 2. Цена вопроса 3.Ссылка на созданные вами wiki (без примеров не общаемся!)Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходима доработка главной страницы сайта anticorsib.ru, функционал по карусели товаров и тд. Все подробности в ТЗ. Оплата поэтапно. Оставляйте скайпДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Вот такой дизайн http://flake.pusku.com/Alttechno/ Подключить весь рабочий функционал! В том числе модули админа и пользователей после авторизации Сайт aparat.ua сюда натянуть! сохранить позиции, ссылочную массу не потерять позиции важно! только дизайн!Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $40
Нарисовать дизайн лендинга по мокапу. Тематика: реклама, маркетинг Сроки: 28.04.2018 до 10.00 по МСК Цена: 2500-2700 рублей. Выполненную работу передавать в PSD формате. Подробности будут обсуждаться с дизайнерами кто пришлет свое портфолио. Опыт работы с данной тематикой приветствуется!Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Добрый день Сайт http://awella.ru/ Ваша задача - только дизайн! Нужно сделать дизайн шапки и подвала: А) Сверху оставить название сайта и телефоны (остальная информация есть в контактах; Б) Внизу нужно сделать во всю длину «контакты», «о нас», «блог», «вакансии» и ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $105
Сделать 7 страниц табличного интерфейса, использовав текущие гайды сайтаДизайн сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен человек который будет делать красивые макеты работ для портфолио Weblancer и т.п. Работа постоянная по мере выполнения мной заказов, примерное количество нужных работ в месяц около 3-5. Всего потребуется 10-12 работ для портфолио. От вас цена за ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Не большие мелочи по дизайну сайта - срочно Работы на час Бюджет 5$ Оставляйте ваш скайпДизайн сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад