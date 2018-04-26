Верстка и эквайринг

Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (+ эквайринг)

Задача

1) Внести изменения в сайт , по шаблону psd (переверстать, слегка доработать js)

Сохранить адаптивность!!!

Сохранить разрешение в psd файле!

2) добавить эквайринг Альфа-банка

Сроки 2 дня

Эквайринг:

Верстку берем вот эту (после нажатия кнопки Оплатить) https://engine.paymentgate.ru/payment/merchants/bosco/payment_ru.html

Руководство по подключению и описание "Личного кабинета" можно скачать по ссылке: https://pay.alfabank.ru/ecommerce/Перед проведением интеграционных работ, во избежание возможных ошибок, настоятельно рекомендуем ознакомиться с

FAQ https://pay.alfabank.ru/ecommerce/_build/html/index.htmlПо завершению интеграции вам необходимо выполнить несколько тестов:https://pay.alfabank.ru/ecommerce/_build/html/testing_integration.html#id2