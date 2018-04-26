Натянуть на OpenCart 1.5.5

Нужен оригинальный дизайн для онлайн турниров CS CSGO DOTA2 Требования интерфейс (идея) Стоимость Сроки Пример работ на такую тематику. Только для тех у кого есть или был опыт в разработки дизайнов на игровую тематику. Пример работы дизайна для онлайн турниров https://overpro.ru Примера ...
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Вот такой дизайн http://flake.pusku.com/Alttechno/
Подключить весь рабочий функционал! В том числе модули админа и пользователей после авторизации
Сайт aparat.ua сюда натянуть! сохранить позиции, ссылочную массу не потерять позиции важно! только дизайн!
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