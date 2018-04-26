Натянуть на OpenCart 1.5.5

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки159 просмотров
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Вот такой дизайн http://flake.pusku.com/Alttechno/

Подключить весь рабочий функционал! В том числе модули админа и пользователей после авторизации 

Сайт aparat.ua  сюда натянуть!  сохранить позиции, ссылочную массу не потерять позиции важно!  только дизайн!

OpenCart
6 лет назад
bishopik
Руслан 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад