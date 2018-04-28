Создание дизайн макета по мокапу

$40
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок221 просмотр
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Нарисовать дизайн лендинга по мокапу.

Тематика: реклама, маркетинг

Сроки: 28.04.2018 до 10.00 по МСК

Цена: 2500-2700 рублей. 

Выполненную работу передавать в PSD формате.

Подробности будут обсуждаться с дизайнерами кто пришлет свое портфолио.

Опыт работы с данной тематикой приветствуется!

6 лет назад
nikolaygp
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад