nikolaygp

Николай nikolaygp

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка лендинга

    $32

    Верстка лендинга по PSD файлу Срок 01.05.2018 до 09.00 по МСК Стоимость 2000 рублей  Важно что бы верстка была кроссбраузерной и адаптивной Скорость загрузки не менее 70 по сервису  ...

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание дизайн макета по мокапу

    $40

    Нарисовать дизайн лендинга по мокапу. Тематика: реклама, маркетинг Сроки: 28.04.2018 до 10.00 по МСК Цена: 2500-2700 рублей.  Выполненную работу передавать в PSD формате. Подробности будут обсуждаться ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад