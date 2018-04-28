$32
Верстка лендинга по PSD файлу Срок 01.05.2018 до 09.00 по МСК Стоимость 2000 рублей Важно что бы верстка была кроссбраузерной и адаптивной Скорость загрузки не менее 70 по сервису ...
HTML-верстка27 заявок
Закрыт
7 лет назад
Верстка лендинга по PSD файлу Срок 01.05.2018 до 09.00 по МСК Стоимость 2000 рублей Важно что бы верстка была кроссбраузерной и адаптивной Скорость загрузки не менее 70 по сервису ...
Нарисовать дизайн лендинга по мокапу. Тематика: реклама, маркетинг Сроки: 28.04.2018 до 10.00 по МСК Цена: 2500-2700 рублей. Выполненную работу передавать в PSD формате. Подробности будут обсуждаться ...