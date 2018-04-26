Такой вопрос на сайте есть возможность выводить с админки обычные баннеры картинка + ссылка, но мне нужно сделать так что бы ещё можно было вставлять код рекламы яндекс + adsense то есть сделать поле для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Сайт http://awella.ru/
Ваша задача - только дизайн!
Нужно сделать дизайн шапки и подвала:
А) Сверху оставить название сайта и телефоны (остальная информация есть в контактах;
Б) Внизу нужно сделать во всю длину «контакты», «о нас», «блог», «вакансии» и так далее (баннер убрать).
В) Оставить сайт на простом HTML
2) Нарисовать красивый дизайн шапки и подвала
А) убрать Скайп, ICQ в контактах
Б) проработать кнопки верхнего меню под шапкой (сделать редизайн).
В) проработать раздел «поиск по номерам принтеров» (сделать новый дизайн - кнопку в 2-3 цветовых варианта, желательно прозрачное).
Вот пример внутренне страницы с обзорными материалами - http://www.awella.ru/dj2515-1.php.htm - фигурирует синий и красный цвет
Вот пример страницы товарного раздела - http://www.awella.ru/catalog.php-product=hp&brand=StrOrKar.htm - тоже синий и красный цвет
Вот пример карточки товара - http://www.awella.ru/catalog.php-product=hp-id=13.htm - относительно нейтральные цвета
На мой взгляд верхний баннер можно сделать прозрачным, образно разделив его на три зоны - лого, часы работы и адрес, телефоны (8 (495) 642-33-10, 8 (925) 631-18-94 и хотим еще взять номер 8-800
Кнопки можно тоже прозрачные с указание основных разделов
Нижний баннер - самый низ - тоже можно сделать прозрачным с указанием основных разделов, так же и раздела вакансии, о компании, статьи, карта сайта и может что то еще, как это примерно сделано на сайтах крупных компаний
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