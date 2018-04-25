Разработать страницы интерфейса

$105
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок196 просмотров
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Сделать 7 страниц табличного интерфейса, использовав текущие гайды сайта

6 лет назад
demon9
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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