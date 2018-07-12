Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка208 просмотров
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Дизайн сайтаРедизайн сайта
6 лет назад
ikvel
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexldov
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$220
10 дней
Не первый опыт сотрудничества.
Интересный заказ, отличный заказчик. Адекватное общение, своевременная оплата. Рекомендую.
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