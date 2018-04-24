Небольшая доработка макетов в Figma

Добрый день!

Исходник вот goo.gl/SEqtvJ

Полные доступы предоставлю.

Нужны небольшие правки некоторых страниц:

1. yadi.sk/i/cK00DRmU3UiwFL – сделать больше акцента на блоки. Либо ли их сделать больше, либо ли как-то надписи поярче

2. yadi.sk/i/ChPLzSxW3Uiv8m не нравится то что, фото и заявка растянуты на всю страницу. Можно как-то это по границам текста сделать?

Так же, убрать из макета блоки ЧАВО и про Аренду

То есть нужно основное фото, форма заявки, другие фото и описание праздника.

3. yadi.sk/i/t0dcthH93UixEo

Куда-нибудь контакты кафе поставить