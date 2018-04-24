Доработка по сайту Битрикс

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Техническое задание

 

Наш сайт   http://lifefond24.ru.rlvt.ru/

Сайт откуда взять   https://fond.predanie.ru/blago/340595/

Сайт где разместить

http://prntscr.com/j9si34    (карточки помощи сместить вниз)

http://prntscr.com/j9sif8 (блоки сдвинуть вниз )

http://prntscr.com/j9siy1

http://prntscr.com/j9sjdn

http://prntscr.com/j9sjuh

 

 

Создать вид платежной системы

http://prntscr.com/j9sdti 

активное поле  должнобыть выделено цветом (сейчас на сайте доноре наоборот)

http://prntscr.com/j9se4x

если поле не заполнено  писать анонимно

http://prntscr.com/j9seq0

6 лет назад
lexa232
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад