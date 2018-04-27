Проработать дизайн сайта-одностраничника

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок253 просмотра
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Проработать дизайн сайта:

1. Привести шрифты в единый стиль

2. Цвета и картинки отредактировать в едином стиле

3. Сделать красиво ))

Дизайн сайта
6 лет назад
Angel1506
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
T_Tischenko
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
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