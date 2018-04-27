Проработать дизайн сайта-одностраничника

Приветствую! До конца рабочего дня 25 апреля нужно нарисовать коробку для обучающего курса. Вот ссылка на готовый psd с мокапом: http://www.graphicsfuel.com/wp-content/uploads/2015/01/product-box-PSD-mockup.zip От вас требуется наличие вкуса (что выявляется на основе портфолио), и максимум пару часов свободного времени. Что должно ...