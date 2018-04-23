Дизайн для небольшого сайта под Bootstrap4.

Привет дизайнерам. Интересует возможность создания дизайна для небольшого сайта под Bootstrap4. Не более 5 -ти страниц, для десктопа, без мобильной версии. Обязательным является наличие страницы состояний (ховер, актив и т.д. для кнопок, ссылок). Также предусмотрено несколько модальных окон. Примерный вариант структуры сайта во вложении.

Предлагайте вашу стоимость и ориентировочные сроки по выполнению. Если по работе и стоимости будет все ок, будем работать дальше.

Заранее спасибо.