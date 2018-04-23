Дизайн для небольшого сайта под Bootstrap4.

Задача: Нарисовать дизайн лендинга. Тематика: Продажа пледов из шерсти мериноса Срок: до 28.04.18 Приоритет тем дизайнерам, которые имели опыт работы в данной тематике. Отправляйте фото с примерами своих работ. Детали обсудим уже с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет дизайнерам. Интересует возможность создания дизайна для небольшого сайта под Bootstrap4. Не более 5 -ти страниц, для десктопа, без мобильной версии. Обязательным является наличие страницы состояний (ховер, актив и т.д. для кнопок, ссылок). Также предусмотрено несколько модальных окон. Примерный вариант структуры сайта во вложении.
Предлагайте вашу стоимость и ориентировочные сроки по выполнению. Если по работе и стоимости будет все ок, будем работать дальше.
Заранее спасибо.
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