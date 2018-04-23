Редизайн сайта

Необходимо нарисовать новый дизайн сайта https://rus-harvard.ru/ по аналогии с lancmanschool .ru Особо выдумывать ничего не потребуется. Фактически взять образец и адаптировать под себя. Определиться какие типичные и не типичные страницы нужны для дизайна. В приложении карта сайта (структура) какая должна быть в итоге на сайте.

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