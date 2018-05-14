Дизайн интернет-магазина

Дизайн сайтовЗавершен53 заявки410 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать дизайн интернет-магазина, страницы для которых разрабатывается макет:

  • Главная страница
  • Каталог товаров
  • Категория товара
  • Страница товара
  • Личный кабинет (общая)
  • Регистрация/вход (личный кабинет)
  • Внутренняя (типовая) страница
  • Блог
Более детальная информация, прототип главной страницы и обсуждение ТЗ с потенциальным исполнителем, чье портфолио и стилистика выполнения понравятся.

Примеры сайтов, которые стилистически нравятся:

В заявке оставляйте:

  • ориентировочную стоимость (в идеале в виде сметы, чтобы была указана цена за каждый макет отдельно);
  • сроки выполнения работы (опять же, в идеале, если на каждый макет будет указан ориентировочный срок выполнения)
  • контактные данные (скайп, телеграм, другие мессенджеры)
Начать работу с выбранным исполнителем планирую с 24-25 апреля.
6 лет назад
phicha
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
kisarov
Илья 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 отзывов
6 лет назад
$214
10 дней
Илья - отличный и прогрессивный дизайнер, с хорошим эстетическим вкусом и пониманием того, как делать современный и красивый дизайн сайтов. В общении вежлив, корректен, к замечаниям и правкам относится лояльно. Совместной работой полностью доволен, и намерен обратиться к Илье снова по будущим проектам. К сотрудничеству рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству. Всегда на связи, оперативно отвечает, что позволяет быстро и корректно делать проект
  • Похожие заказы

  • Требуется разработать дизайн 8 страниц для портала автосервисов

    Требуется разработать дизайн 8 страниц из ТЗ во вложении. Так же необходимо разработать тематический логотип. При разработке стиля и поведения страниц, представленных в макете можно ориентироваться на сайт [url=https://mail.yandex.com/re.jsx?h=a,31hWlnFJGFPPiJ7skqL5Hg&amp;l=aHR0cDovL3pvb24ucnUv]zoon.ru[/url] (см страницы схожие по смыслу: Главная, Список заведений, Карточка заведения, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен прототип + копирайт

    Всемпривет. Необходимосоставить прототип для лэндинга с0 и написать для него копирайт по ТЗ, указанному ниже. Срокна выполнение – до 7 дней, но те, кто готов сделать быстрее получают +100 к шансу сработаться. Вслучае успеха – обеспечу постоянным объемом заказов. Есливам ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сделать дизайн главной страницы сайта

    Нужен дизайн страницы по готовому прототипу. Требуется дизайн только контента (без меню, футера). 6 блоков (по типу lendingpage) + несколько банеров в шапку. Тематика: Лечение волос Схема работы: обсуждение заказа в лс, выбор исполнителем.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимосделать дизайн для сайта на 1С Битрикс. Лицензия у нас есть, понадобится ТОЛЬКО дизайн и в последствии верстка. Бриф и примерные схемы страниц, а точнее, то что на них должно располагаться прикреплены. Логотип есть, прикреплен Страницы 1.)   Главная 2.)   Внутренняя страница 1 ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

    Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.  Коротко о задаче: Нужно будет сделать полный дизайн: ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать дизайн лендинга.

    Тема: продажа (поставка) масел технических. Сегмент В2В. Масла в бочках, канистрах. Бренд Роснефть, ЛУКойл и т.п.  Приоритет будет отдан тем, кто уже знаком с данной тематикой.  Сроки понедельник 24.04 до 12.00 по МСК  Стоимость 2500 руб.  Результаты в виде ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад